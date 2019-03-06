Суд на месяц отстранил Мангера от должности председателя Херсонского облсовета

Шевченковский районный суд Киева на месяц отстранил от должности председателя Херсонского областного совета подозреваемого в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера, сообщил его адвокат Александр Шадрин.

"Суд отстранил на месяц. Будем обжаловать это решение", - сказал А.Шадрин агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Таким образом, по его словам, суд частично удовлетворил ходатайство прокурора, который настаивал на отстранении от должности на два месяца.