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09:47 06.03.2019

В двух лондонских аэропортах и на ж/д станции обнаружены взрывные устройства

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В двух лондонских аэропортах и на ж/д станции обнаружены взрывные устройства

Три небольших самодельных взрывных устройства обнаружены во вторник в зданиях лондонского аэропорта "Хитроу", городского аэропорта Лондона и на железнодорожной станции "Ватерлоо", сообщают британские СМИ.

В полиции считают, что речь идет "о звеньях одной цепи".

Все обнаруженные взрывные устройства были упакованы в картонные коробки для почтовых отправлений.

Опасные находки никак не отразились на работе аэропортов и станции.

Начато расследование, однако никаких арестов или задержаний пока не произведено.

В Скотланд-Ярде не исключают, что на других транспортных узлах Лондона могут находиться другие взрывные устройства, в связи с чем жителям и гостям города дана рекомендация "проявлять бдительность и сообщать о подозрительных объектах в полицию".

Теги: #хитроу #лондон #взрывчатка #аэропорт
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