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08:21 06.03.2019

Китай обсуждает закон, гарантирующий защиту технологических секретов зарубежных компаний – чиновник

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Китай обсуждает закон, гарантирующий защиту технологических секретов зарубежных компаний – чиновник

Китай запретит государственным ведомствам требовать от зарубежных компаний передачи им технологических секретов в обмен на доступ к рынку, заявил зампредседателя Государственного комитета по развитию и реформам (NDRC) Нин Цзичжэ.

Такое условие, по его словам, включено в закон об иностранных инвестициях, обсуждаемый на проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти КНР).

В законе "разъясняется система продвижения и защиты иностранных инвестиций", заявил Нин Цзичжэ в ходе пресс-конференции в среду.

Принятие закона даст гарантии того, что "от иностранного бизнеса нельзя будет потребовать передачи технологий в административном порядке", отметил он.

Обвинения в том, что Китай требует раскрытия технологических секретов от зарубежных компаний, которые предъявляет Пекину Вашингтон, являются камнем преткновения в торговых переговорах США и КНР, пишет MarketWatch.

Теги: #законодательство #китай #защита #технологии
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