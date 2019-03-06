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07:52 06.03.2019

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

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В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительной снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской  и Закарпатской областей, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

" По данным Укргидрометцентра, 6 марта, в связи с выпадением мокрого снега и ожидаемыми снегопадами и метелями, в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)" - отметили в ГСЧС.

Теги: #карпаты #снег #украина #лавина
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Интерфакс-Украина
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