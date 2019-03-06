В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительной снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

" По данным Укргидрометцентра, 6 марта, в связи с выпадением мокрого снега и ожидаемыми снегопадами и метелями, в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)" - отметили в ГСЧС.