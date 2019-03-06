Боевики НВФ 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"5 марта российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня, шесть раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями…В результате обстрелов двое наших защитников получили ранения - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

Боевики применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял наши позиции: из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Лебединское; из артиллерийских систем калибра 122 мм - вблизи села Водяное; из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - у села Широкино; дважды, из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Пески; из стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка" – отметили в штабе ООС.

Также обстрелам подвергся поселок Крымское.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано" – подытожили в штабе ООС

По данным украинской разведки, один боевик НВФ был уничтожен, двое получили ранения.