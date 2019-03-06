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05:54 06.03.2019

Правоохранители Полтавщины пресекли деятельность "конвертационного центра" с оборотом более 300 млн грн

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Правоохранители Полтавщины пресекли деятельность "конвертационного центра" с оборотом более 300 млн грн

Прокуратурой полтавской области была прекращена деятельность созданного двумя жителями Кременчуга "конвертационного центра" с оборотом более 300 млн грн, сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

"Злоумышленники в течение 2018-2019 годов создали на территории Кировоградской области более 50 подконтрольных предприятий, которые предоставляли услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики" – говорится в сообщении, на официальном сайте прокуратуры Полтавской области во вторник.

Общий объем средств, прошедших через "конвертационного центра" составил более 300 млн гривен.

Прокуратурой Полтавской области было проведено 19 санкционированных обысков по адресам фактического нахождения "теневых" офисов и адресам проживания участников "конвертационного центра".

"По результатам обысков изъято 13 печатей предприятий, около 100 тыс грн наличных средств, первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, компьютерная техника и носители информации. В рамках уголовного производства наложен арест на лимиты в системе электронного администрирования НДС предприятий, задействованных в схеме уклонения от уплаты налогов на общую сумму 2100000 грн. Кроме этого, наложены аресты на 25 расчетных счетов в 6 банковских учреждениях" – рассказали в прокуратуре.

Прокуратурой продолжаются следственные действия продолжаются, по привлечению всех участников "конвертационного центра" к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенных государству убытков.

Теги: #прокуратура #полтавская #украина
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