Суд взял под стражу двух одесситов, задержанных в Харькове по подозрению в торговле наркотиками и психотропами

Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения двум одесситам, подозреваемым в торговле наркотиками и психотропными препаратами в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

"По требованию Харьковской местной прокуратуры №2 Киевский районный суд Харькова взял под стражу на 60 суток с правом внесения залога в размере 960 тыс. 500 грн. каждому двух одесситов, которым инкриминируется сбыт наркотиков и психотропов", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным следствия, в середине февраля двое одесситов (20 лет и 24 года) приехали в Харьков, чтобы "работать" наркокурьерами. Они распространяли наркотики и психотропы через "закладки".

"В квартире, арендованной одним из подозреваемых, правоохранители обнаружили и изъяли около 1,5 кг каннабиса, 0,5 кг амфетамина, 15гр метадона, 8гр кокаина, весы и упаковочные материалы. Кроме того, была обнаружена и изъята посылку на имя одного из подозреваемых, в которой было почти 600 таблеток фиолетового цвета с изображением "домино" (экстази)" – отметили в прокуратуре

Как сообщал отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, всего в ходе обыска было обнаружено и изъято более 5 кг наркотиков и психотропов, стоимостью около 1 млн.250 тыс.грн.