События

04:54 06.03.2019

Суд взял под стражу двух одесситов, задержанных в Харькове по подозрению в торговле наркотиками и психотропами

1 мин читать
Суд взял под стражу двух одесситов, задержанных в Харькове по подозрению в торговле наркотиками и психотропами

Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения двум одесситам, подозреваемым в торговле наркотиками и психотропными препаратами в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

"По требованию Харьковской местной прокуратуры №2 Киевский районный суд Харькова взял под стражу на 60 суток с правом внесения залога в размере 960 тыс. 500 грн. каждому двух одесситов, которым инкриминируется сбыт наркотиков и психотропов", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным следствия, в середине февраля двое одесситов (20 лет и 24 года) приехали в Харьков, чтобы "работать" наркокурьерами. Они распространяли наркотики и психотропы через "закладки".

"В квартире, арендованной одним из подозреваемых, правоохранители обнаружили и изъяли около 1,5 кг каннабиса, 0,5 кг амфетамина, 15гр метадона, 8гр кокаина, весы и упаковочные материалы. Кроме того, была обнаружена и изъята посылку на имя одного из подозреваемых, в которой было почти 600 таблеток фиолетового цвета с изображением "домино" (экстази)" – отметили в прокуратуре

Как сообщал отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, всего в ходе обыска было обнаружено и изъято более 5 кг наркотиков и психотропов, стоимостью около 1 млн.250 тыс.грн.

Теги: #задержание #украина #суд #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:52 06.03.2019
Останки ранее неизвестного бойца ВСУ, погибшего под Иловайском переданы для захоронения в Харьковскую область

Останки ранее неизвестного бойца ВСУ, погибшего под Иловайском переданы для захоронения в Харьковскую область

02:02 06.03.2019
Чечеткин: наши спасатели одними из первых в мире будут использовать передовые вертолеты

Чечеткин: наши спасатели одними из первых в мире будут использовать передовые вертолеты

00:44 06.03.2019
Верховный суд отменил решение суда в пользу Гриценко и оставил в силе разъяснение ЦИК о выплатах участвующим в агитации лицам, кроме одного абзаца

Верховный суд отменил решение суда в пользу Гриценко и оставил в силе разъяснение ЦИК о выплатах участвующим в агитации лицам, кроме одного абзаца

23:41 05.03.2019
Право применения силовых методов в Украине всегда будет принадлежать Национальной полиции - Аваков

Право применения силовых методов в Украине всегда будет принадлежать Национальной полиции - Аваков

22:47 05.03.2019
Климкин: РФ шаг за шагом разрушила все, из чего складывалась система нераспространения и контроля над вооружениями

Климкин: РФ шаг за шагом разрушила все, из чего складывалась система нераспространения и контроля над вооружениями

21:01 05.03.2019
В феврале 2019 аэропорт "Харьков" увеличил пассажиропоток на 23% по сравнению с февралем 2018

В феврале 2019 аэропорт "Харьков" увеличил пассажиропоток на 23% по сравнению с февралем 2018

21:00 05.03.2019
В Харькове начал действовать "короткий номер" для звонков в диспетчерскую службу с мобильного – горсовет

В Харькове начал действовать "короткий номер" для звонков в диспетчерскую службу с мобильного – горсовет

19:45 05.03.2019
Власти Харькова выкупили недвижимость у 85% владельцев в зоне строительства метро

Власти Харькова выкупили недвижимость у 85% владельцев в зоне строительства метро

19:36 05.03.2019
Hyundai Corporation рассматривает возможность участия в проекте по развитию метро в Харькове

Hyundai Corporation рассматривает возможность участия в проекте по развитию метро в Харькове

19:33 05.03.2019
Адвокаты пленных украинских моряков настаивают на присутствии при проведении психолого-психиатрических экспертиз

Адвокаты пленных украинских моряков настаивают на присутствии при проведении психолого-психиатрических экспертиз

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Верховный суд отменил решение суда в пользу Гриценко и оставил в силе разъяснение ЦИК о выплатах участвующим в агитации лицам, кроме одного абзаца

Посол США в Украине считает необходимым смену руководителя САП

Суд взял под домашний арест кума бывшего и.о. главы ГФС Продана по подозрению в легализации незаконно приобретенного имущества

Экс-замглавы СБУ Трепак считает необходимым проверить версию связи между убийством Киселева и делом "бриллиантовых прокуроров"

Боевики во вторник с полуночи 7 раз обстреливали позиции ООС, ранены двое украинских военных – штаб

ПОСЛЕДНЕЕ

США могут ужесточить санкционный режим в отношении КНДР в случае отказа Пхеньяна от денуклеаризации - советник Трампа

Трамп объявил о продлении введенных в 2015 г. санкций в отношении Венесуэлы

Посол США в Украине считает необходимым смену руководителя САП

Суд взял под домашний арест кума бывшего и.о. главы ГФС Продана по подозрению в легализации незаконно приобретенного имущества

СБУ блокировала на Сумщине контрабанду товаров ширпотреба и сигарет из РФ

Во Львове проходят обыски в горсовете, на взятке задержан руководитель управления – полиция

Экс-замглавы СБУ Трепак считает необходимым проверить версию связи между убийством Киселева и делом "бриллиантовых прокуроров"

В двух лондонских аэропортах и на железнодорожной станции обнаружены взрывные устройства

Глава Харьковской обладминистрации поручила разработать план модернизации коммунальных сетей в городах областного значения и ОТГ

ГККБ "Луч" заключило три новых контракта в сфере ВТС в ходе недавней оборонной IDEX-2019 в ОАЭ – генконструктор

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА