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03:52 06.03.2019

Останки ранее неизвестного бойца ВСУ, погибшего под Иловайском переданы для захоронения в Харьковскую область

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 На Кушугумском кладбище Запорожья эксгумированы и отправлены для захоронения в Харьковскую область останки ранее неизвестного бойца ВСУ, погибшего в Иловайском котле, имя которого удалось установить спустя почти пять лет после гибели.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в Запорожье во вторник на Кушугумском кладбище, где в 2014 году были захоронены в номерных могилах 120 бойцов ВСУ, погибших в Иловайском котле, имена которых тогда установить не удалось, проведена эксгумация одного из ранее неизвестных солдат, личность которого идентифицирована с помощью ДНК-экспертизы.

Как рассказали в пресс-службе СБУ в Запорожской области, в ходе многочисленных ДНК- экспертиз только сейчас удалось почти со 100 процентной вероятностью установить совпадение ДНК погибшего бойца и его родителей.

В результате установлено, что в захоронении №4055 на Кушугумском кладбище, находились останки старшего наводчика гаубичного самоходного артиллерийского орудия 92-й отдельной механизированной бригады Руслана Дейнеко, который пропал без вести 27 августа 2014 года в боях под Илловайском.

На Кушугумском кладбище присутствовали родители бойца, которые сообщили, что неоднократно сдавали анализ ДНК для розыска останков сына, но идентифицировать его среди погибших долгое время не удавалось.

"Останки бойца разыскали на полях между населенным пунктом Новокатериновка и Ленинское Донецкой области. У подразделения, в котором служил Руслан Дейнеко было задание деблокировать Илловайский котел. Это было 28-го августа 2014 г. Но их завели в ловушку и уничтожили. А 29-го уже начался так называемый "зеленый коридор"" - рассказал агентству представитель поисковой миссии "Эвакуация-200" Павел Нетёсов, принимавший участие в поиске останков солдат, погибших под Иловайском.

Боец ВСУ Руслан Дейнеко будет перезахоронен на малой родине в г.Чугуев Харьковской области в среду.

На сегодняшний день из 120 останков неизвестных солдат, погибших в Илловайском котле и захороненных на Кушугумском кладбище Запорожья, 48 идентифицированы. При этом, безымянными остаются еще 72 захоронения.

Теги: #военнослужащий #эксгумация #украина #запорожье
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