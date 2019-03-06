Верховный суд отменил решение суда в пользу Гриценко и оставил в силе разъяснение ЦИК о выплатах участвующим в агитации лицам, кроме одного абзаца

Верховный суд Украины отменил решение Шестого апелляционного административного суда от 1 марта по иску кандидата в президенты Анатолия Гриценко о признании противоправным и недействительным постановление ЦИК от 22 февраля, которым разъяснялись аспекты расходования средств избирательного фонда кандидатов в президенты при ведении предвыборной агитации, в частности, на основании безвозмездных договоров с физлицами-агитаторами.

На заседании во вторник Верховный суд удовлетворил апелляцию ЦИК и признал противоправным и недействительным только абзац 33 данного разъяснения, утвержденного комиссией.

В этом отмененном абзаце речь идет о том, что если привлечение физических лиц не связано с использованием их труда на условиях трудового договора или в соответствии с гражданско-правовыми договорами, то юридическое лицо, которое предоставляет услуги по проведению предвыборной агитации, в соответствии с законом не является плательщиком единого социального взноса.

В своей апелляции ЦИК указывала, что "заключение безвозмездных договоров нельзя рассматривать как основание непрямого подкупа избирателей". По мнению комиссии, Шестой апелляционный административный суд принял ошибочное решение о том, что заключение таких договоров является непрямым подкупом избирателей.

"Верховный суд не привел в мотивировочной части надлежащих правовых аргументов, имеет ли право ЦИК выходить за рамки своих полномочий и давать разъяснения, толкуя императивную статью закона. Принятое в такой форме решение Верховного суд свидетельствует о наличии зависимости судебной системы и давлении вертикали власти на суд", - сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" представитель А.Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий.

Он отметил, что теперь штаб А.Гриценко будет следить за тем, как отдельные кандидаты будут использовать средства избирательного фонда, применяя легализированное судом разъяснение ЦИК по компенсации затрат при проведении предвыборной агитации.

Как сообщалось, 22 февраля ЦИК утвердила разъяснение, в котором говорится, что участие избирателей в осуществлении предвыборной агитации, в том числе на основе неоплачиваемых договоров на ее проведение, гарантировано Конституцией Украины и не может быть ограничено.

В ЦИК указали, что привлечение избирателей к осуществлению агитации возможно только на безвозмездной основе. При этом договоры с ними могут предусматривать возмещение расходов на телефонные услуги, проезд (включая перевозку багажа), питание, проживание и другие расходы в случае осуществления агитации в другом населенном пункте.