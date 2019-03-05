Право применения силовых методов в Украине всегда будет принадлежать Национальной полиции - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подчеркнул, что право применения силовых методов в Украине всегда будет принадлежать Национальной полиции Украины, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Ни Национальные дружины, ни любая другая организация, не может, и не будет определять ситуацию силовым методом! Приемлемо только сотрудничество и апелляция к законным силам правопорядка. Любые попытки силового вмешательства в избирательный процесс будут решительно и, при необходимости, жестко пресекаться", - говорится в сообщении, на официальном сайте МВД во вторник вечером.

Глава МВД призвал всех, кто заинтересован в проведении честных выборов, использовать только законные методы.

"Прошу всех, кто объявляет своим постулатом и заинтересован в прозрачности и честности выборов, использовать только законные ненасильственные методы. Нацполиция имеет все необходимые силы и средства - помогайте, а не мешайте!"- подчеркнул глава МВД Украины.