Климкин: РФ шаг за шагом разрушила все, из чего складывалась система нераспространения и контроля над вооружениями

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что решение США о выходе из Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) обоснованным и соответствующим сегодняшнему состоянию безопасности в мире.

"Я считаю решение США о выходе из Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД) абсолютно оправданным, обоснованным и соответствующим сегодняшнему состоянию безопасности, как на Европейском континенте, так и в мире в целом" – написал П. Климкин на своей официальной странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

По словам министра, он считал, что ДРСМД является одной из основ глобальной стабильности в будущем.

"РФ шаг за шагом разрушила все, из чего складывалась система нераспространения и контроля над вооружениями. Сначала это был Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Кстати, если бы он до сих пор действовал, то России было бы гораздо сложнее осуществлять военную агрессию против Украины и милитаризировать Крым" – отметил министр.

П. Климкин подчеркнул, что Украина неуклонно придерживалась положений Договора, принимала активное участие в заседаниях Совместной контрольной комиссии, которая созывалась США после тринадцатилетнего перерыва в 2016 и 2017 годах в связи с системными нарушениями РФ его положений.

"Мы совместно с США заявили, что разработка и испытания Россией баллистической ракеты РС-26 "Рубеж" на дальность около 2200 км, а также расширение боевых возможностей оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" противоречит Договору. Особенно беспокойство вызывает то, что этот ракетный комплекс был зафиксирован во время военных учений на оккупированной территории Украины в АРК" – рассказал министр иностранных дел Украины.

Министр иностранных дел Украины отметил, что Украина всегда была ответственным и последовательным партнером в сфере нераспространения вооружений.

"Мы оставляем за собой право создавать все виды вооружений, которые необходимы для защиты Украины и ее национальной безопасности. Ведь в новой глобальной политике безопасности мы должны реализовать все возможности для защиты Украины" – подытожил П. Климкин.