В феврале 2019 аэропорт "Харьков" увеличил пассажиропоток на 23% по сравнению с февралем 2018

В феврале 2019 года пассажиропоток Международного аэропорта "Харьков" составил 65,9 тысяч человек, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, рост пассажиропотока наблюдался как на внутренних авиарейсах (+6%), так и на международных (+30%).

Как сообщалось, в январе 2019 года пассажиропоток Международного аэропорта "Харьков"составил 71,8 тысяч человек, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Харьковский аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2500 м и шириной 50 м. На его территории расположены два пассажирских терминала с пропускной способностью 100 и 650 человек в час.

Аэропортом через компанию "Нью Системс АМ" управляет компания DCH, созданная на базе активов, ранее носивших неформальное название "группа УкрСибБанка", после того как два партнера этой группы - Александр Ярославский и Эрнест Галиев - решили их разделить.