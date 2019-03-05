В Харькове начал действовать "короткий номер" для звонков в диспетчерскую службу с мобильного – горсовет

В городскую информационно-диспетчерскую службу Харькова "15-62" теперь можно позвонить по короткому номеру с мобильных номеров трех операторов связи ("Водафон", "Киевстар" и "Лайфселл"), сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

"Для обеспечения такой возможности мобильные операторы получили соответствующие разрешения на использование в Харькове короткого номера - 1562", - говорится в сообщении.

Звонки на короткий номер 1562 с мобильных номеров "Водафон" и "Киевстар" - бесплатные. Для абонентов "Лайфселл" тарификация начинается с 12-й секунды, плата за соединение составляет 0,00 грн, минута разговора - 1,01 грн с НДС, дополнительно удерживается сбор в Пенсионный фонд размере 7,5% от стоимости услуги без учета НДС.

По данным пресс-службы Харьковского горсовета, сейчас операторы диспетчерской службы 15-62 принимают от 1,5 до 6 тыс. звонков в сутки. За все время работы службы (с января 2007 года) было принято в общей сложности более 8 млн. обращений.