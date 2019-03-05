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20:45 05.03.2019

Посол США в Украине считает необходимым смену руководителя САП

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Посол США в Украине считает необходимым смену руководителя САП

Посол США в Украине Мари Йованович считает целесообразным сменить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.

"Ради целостности антикоррупционных институций должен быть заменен специальный антикоррупционный прокурор. Тому, кто был пойман при предоставлении консультаций подозреваемым, как избежать ответственности по обвинению в коррупции, нельзя доверить вести эти самые дела", - цитирует выступление посла во вторник сайт посольства США в Украине (на украинском языке).

В марте 2018 года СМИ распространили информацию со ссылкой на источники о том, что в кабинете Н.Холодницкого была установлена "прослушка", к чему может быть причастно НАБУ. "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил следственные действия, касающиеся руководителя САП: "Действительно, в соответствии с законодательством Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро проводила следственные действия, которые касались в том числе руководителя САП господина Холодницкого".

30 марта стало известно, что в КДК прокуроров с подписями генпрокурора и директора НАБУ направлены дисциплинарные жалобы о совершении руководителем САП Н.Холодницким дисциплинарных проступков. По информации спикера Генпрокуратуры Андрея Лысенко, дисциплинарные жалобы были направлены в КДК прокуроров в рамках уголовного производства, которое расследует НАБУ совместно с Генпрокуратурой по добытым в ходе следствия фактам.

В свою очередь, директор НАБУ Артем Сытник рассказал о делах, негативные процессы вокруг которых послужили основанием для открытия уголовного производства в отношении Н.Холодницкого: "Речь идет о деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы; дела по заявлению и. о. министра здравоохранения Уляны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды; дела, касающегося фирмы "Золотой мандарин", которую связывают с народным депутатом Логвинским (Георгий Логвинский, фракция "Народный фронт" - ИФ); расследований, связанных с е-декларациями высших должностных лиц; расследований, связанных с бизнес-интересами владельца крупного агрохолдинга".

По словам А.Сытника, на записях, сделанных в кабинете Н.Холодницкого, содержатся данные о "сливе информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться, о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений".

В конце декабря 2018 года следователь Главного следственного управления Службы безопасности Украины закрыл уголовное производство по подозрению Н.Холодницкого в разглашении сведений досудебного расследования.

Теги: #сша #посол #призыв #сап
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