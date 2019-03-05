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19:59 05.03.2019

СБУ блокировала на Сумщине контрабанду товаров ширпотреба и сигарет из РФ

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СБУ блокировала на Сумщине контрабанду товаров ширпотреба и сигарет из РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Сумской области контрабанду товаров (табачные изделия и товары широкого потребления) из РФ на территорию Украины.

Как сообщает во вторник пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что сотрудники Сумской таможни Государственной фискальной службы (ГФС) наладили механизм незаконной переправки в Украину товаров широкого потребления, а также табачных изделий. Контрабандную продукцию доставляли железнодорожным транспортом международного сообщения.

Во время санкционированных следственных действий правоохранители изъяли на таможенном посту "Конотоп" (Сумская обл.) в одном из поездов очередную партию "груза", спрятанного в конструктивных полостях вагонов. Товар направлен на экспертизу.

По предварительным выводам сумма контрабандного товара составляет почти 3 млн грн.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, в том числе должностных лиц ГФС, причастных к противоправной деятельности.

Теги: #рф #сбу #контрабанда
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