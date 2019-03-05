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19:50 05.03.2019

Во Львове проходят обыски в горсовете, на взятке задержан руководитель управления – полиция

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Во Львове проходят обыски в горсовете, на взятке задержан руководитель управления – полиция

Следователи полиции Львовской области при процессуальном руководстве прокуратуры задержали во вторник руководителя одного из управлений Львовского городского совета во время получения неправомерной выгоды.

"Средства, полученные в качестве неправомерной выгоды, были изъяты из кармана куртки правонарушителя", - сообщает департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Задержание прошло в заведении общественного питания возле здания городского совета.

"Чиновник организовал "прозрачный" механизм подписания необходимых документов для дальнейшего выполнения работ победителями тендера… За согласование сметной документации по выполнению ремонтно-строительных работ на территории одного из районов г.Львова требовал 1% "отката" от общей суммы договора", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся обыски в помещении Львовского горсовета.

Теги: #львов #взятка #обыск #горсовет
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