Экс-замглавы СБУ Трепак считает необходимым проверить версию связи между убийством Киселева и делом "бриллиантовых прокуроров"

Бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Трепак (июль 2015 - апрель 2016 года) утверждает, что убитый в Киеве бывший собственник завода ювелирных изделий Сергей Киселев был свидетелем в резонансном деле "бриллиантовых прокуроров", и считает целесообразным проверить версию возможной связи между этим делом и самим убийством.

"Он был одним из ключевых свидетелей в деле "бриллиантовых прокуроров", которое было реализовано в 2015 году прокурорами ГПУ при оперативном сопровождении сотрудников Главка "К" СБУ, который я тогда возглавлял. Он узнал свои бриллианты, которые были изъяты при обыске у одного из фигурантов этого дела - ранее они были у него изъяты правоохранительными органами", - написал В.Трепак на странице в Фейсбуке во вторник.

По его словам, в настоящее время сложно утверждать наличие непосредственной связи между делом "бриллиантовых прокуроров", делом о краже бриллиантов у С.Киселева и его убийством, но проверить это "нужно обязательно".

"Считаю, что по факту этого убийства у следствия есть основания рассмотреть как одну из версий связь этого убийства с делом "бриллиантовых прокуроров", - указал бывший первый замглавы СБУ.

Он напомнил, что дело "бриллиантовых прокуроров" до сих пор не завершено, предположив, что существует большой риск того, что "его потихоньку "сливают".

"…дело "бриллиантовых прокуроров" тогда всё же довели до суда. В настоящее время оно на стадии рассмотрения. Поэтому какие-либо связанные с ним события (тем более убийство человека, который давал в нем важные показания) должны быть в фокусе следователей и оперативников, занимающихся этим убийством", - уверен В.Трепак.

В.Трепак с июля 2015 по апрель 2016 года был первым заместителем главы СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Ранее пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко заявил, что убитый в Киеве 5 марта бывший собственник завода ювелирных изделий С.Киселев не проходил в деле "бриллиантовых прокуроров" ни в качестве свидетеля, ни в качестве заявителя, ни в качестве потерпевшего.

"Убитый гражданин Киселев не имеет процессуального статуса в уголовном производстве, которое расследовала Генпрокуратура. Он не был ни свидетелем, ни заявителем, ни потерпевшим в производстве, которое уже слушается несколько лет в суде, где на скамье подсудимых находятся бывшие прокуроры Корниец и Шапакин. Напомню, что эти прокуроры были задержаны по подозрению в получении взятки в особо крупных размерах", - написал А.Лысенко на своей странице в Фейсбуке.

"Соответственно, заявление о якобы убийстве главного свидетеля в деле "бриллиантовых прокуроров - неправда", - подчеркнул спикер Генпрокуратуры.

Во вторник, 5 марта, на ул.Флоренции в Днепровском районе Киева неизвестный застрелил находившегося в припаркованном у высотного жилого дома автомобиле мужчину, 1960 года рождения, после чего скрылся с места преступления. Позже появилась информация, что убитый - бывший собственник завода ювелирных изделий С.Киселев.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По информации экс-замгенпрокурора Давида Сакварелидзе, убитый проходил в "деле бриллиантовых прокуроров" в качестве свидетеля, и "рассказывал, как с его завода вместе с бриллиантами, найденными при обыске у А.Корнийца, также пропало несколько миллионов долларов и десяток килограмм золота". "В показаниях (С.Киселев – ИФ) называл фамилии тогдашнего заместителя генпрокурора и заместителя министра МВД. Также рассказал, что взамен на то, что забудет об украденных при обыске нале и золоте, дело по нему закроют. Тогда так и произошло", - сообщил экс-замгенпрокурора.

Народный депутат, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко также назвал С.Киселева "основным свидетелем в деле бриллиантовых прокуроров". В то же время, он заявил, что в настоящее время нельзя утверждать, "что убийство было связано именно с этим делом", и допустил, что бизнесмен мог быть убит из-за долгов или личного конфликта.

В то же время фигурант "дела бриллиантовых прокуроров", экс-зампрокурора Киевской области Александр Корниец заявил, что С.Киселев не проходил в указанном деле в качестве свидетеля, однако обращался с заявлением о возвращении изъятых у него в 2010 году полудрагоценных и драгоценных камней совокупной массой в несколько сотен килограммов. "Это было его обращение, в котором Генеральная прокуратура ему отказала, а потом Печерский суд обязал внести в Единый реестр досудебных расследований, что и было сделано", - рассказал он.

Дело "бриллиантовых прокуроров" (начато в июле 2015 года) – уголовное производство по обвинению во взяточничестве экс-заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины Владимира Шапакина и экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца. В ходе обысков у них в целом обнаружили около $500 тыс., драгоценности и ценные бумаги, незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы, а также пакеты с несколькими десятками бриллиантов.