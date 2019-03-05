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19:36 05.03.2019

Hyundai Corporation рассматривает возможность участия в проекте по развитию метро в Харькове

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Hyundai Corporation рассматривает возможность участия в проекте по развитию метро в Харькове

Первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов и глава представительства Hyundai Corporation в Украине Джонг Иль Рйонг обсудили возможность участия компании в ряде инфраструктурных проектов, которые реализуются в городе, в частности, в тендере по строительству метро, а также закупке подвижного состава для метрополитена.

"Наша компания имеет большой опыт работы по таким проектам в разных странах мира, в том числе в тех, где использовались такие же характеристики метро, как в Харькове. Мы выполняем работу под ключ - ставим полностью нашу систему и подвижной состав. Мы работаем с правительством Кореи, поэтому хотели бы продолжать наше сотрудничество на правительственном уровне в сфере финансирования других городских проектов", - цитирует пресс-служба Джонг Иль Рйонга.

И.Терехов отметил, что Харьков предоставляет абсолютно равные условия для всех участников тендера и заинтересован в сотрудничестве в случае, если Hyundai Corporation выиграет тендер.

Он также сообщил, что, согласно техническим условиям тендера на закупку подвижного состава, это должны быть энергосберегающие поезда нового поколения, оснащенные асинхронными двигателями.

Кроме того, первый заместитель городского головы Харькова и глава представительства Hyundai Corporation в Украине обсудили возможное сотрудничество в сфере развития наземного городского электротранспорта.

"Мы обсудили возможности привлечения грантовых денег корейского правительства на проведение технического обслуживания подвижного состава с последующей разработкой проекта по обновлению трамвайного парка. Но подчеркну, что это должно быть комплексное решение - нужно не просто закупить новые составы, но необходимо и обновить трамвайные пути. Например, сначала нужно отремонтировать определенные маршруты, и после этого пустить на них новые трамваи", - сказал И.Терехов.

Теги: #метро #hyundai_corporation #харьков
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