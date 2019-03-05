ГККБ "Луч" заключило три новых контракта в сфере ВТС в ходе недавней оборонной IDEX-2019 в ОАЭ – генконструктор

Государственное Киевское конструкторского бюро (ГККБ) "Луч", входящее в госконцерн "Укроборонпром", в рамках участия в прошедшей в феврале международной оборонной IDEX-2019 (Абу-Даби, ОАЭ) заключило три новых контракта в сфере ВТС, сообщил генеральный конструктор - генеральный директор ГККБ "Луч" Олег Коростылев.

"На выставке в Эмиратах (мы) сразу подписали три контракта", - сообщил О.Коростылев журналистам в ходе пресс-конференции во вторник в Киеве.

Он не уточнил заказчиков и наполнение новых договоренностей ГККБ "Луч" в сфере ВТС, дав понять, что речь идет о поставках инозаказчикам нового украинского высокоточного противотанкового вооружения.

"Я могу гордиться тем, что украинская кооперация обеспечила создание высокотехнологичного оружия, которое соответствует лучшим мировым тактико-техническим характеристикам", - отметил О.Коростылев, добавив: "Нет у нас ни в "Стугне", ни в "Корсаре" (новые украинские ПТРК-ИФ) ни сейчас в "Нептуне" (новая украинская противокорабельная крылатая ракета- ИФ), или "Ольхе" (новая украинская РСЗО) никаких иностранных составных частей, кроме электроники общего применения, которую можно купить в Германии, Америке, на Тайване, или еще где-нибудь. Мы всегда ставили вопрос так: узлы, которые являются уникальными военными системами (в составе вооружения-ИФ)… должны быть отечественными".

"Так считаем не только мы, так делают во всем мире", - пояснил генконструктор ГККБ "Луч", отметив: западный ОПК, безусловно, работает в рамках более глубокой кооперации, сложившейся за последние 70 лет после окончания Второй мировой войны.

"Мы к этому стремимся, путь к этому тернист, (он) непростой, он требует вложения средств, обучения людей", - отметил он, уточнив: выработанная ГККБ "Луч" в постсоветские годы установка в части ориентации на национальную промкооперацию при создании новых образцов ВВТ, была и остается гарантом отсутствия зависимости оборонного производства от иностранного поставщика.

По словам О.Коростылева, он всегда помнил, что "как только я начну покупать (комплектующие) в РФ, Польше, то мне в любой момент завысят в 10-20 раз цену, если захотят, или просто скажут "Да нет, мы тебе не поставляем".

"Поэтому у нас в КБ импортозамещения нет… Мы ни от кого не зависим", - добавил он.

Согласно ранее озвученным в феврале данным украинского оборонного сектора, в настоящее время ОАЭ изучают возможность закупки ПТРК "Стугна-П" калибра 155 мм и дальностью 5,5 км, а также носимого ПТРК "Корсар" калибра 107 мм и дальностью 2,5 км, разработки и производства ГККБ "Луч". Сегодня на ближневосточном региональном рынке вооружений украинские высокоточные противотанковые комплексы уже закупают Саудовская Аравия и Иордания.