События

18:22 05.03.2019

А.Геращенко: Экс-собственника ювелирного завода Киселева могли убить из-за долгов или личного конфликта

1 мин читать
А.Геращенко: Экс-собственника ювелирного завода Киселева могли убить из-за долгов или личного конфликта

Бывший собственник завода ювелирных изделий Сергей Киселев мог быть убит по причинам, не связанным с резонансным т.н. "делом бриллиантовых прокуроров", из-за долгов или личного конфликта, заявляет народный депутат, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

При этом А.Геращенко, как и ранее экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе, называет С.Киселева свидетелем в "деле бриллиантовых прокуроров".

"Сегодня в Киеве был убит основной свидетель в деле "бриллиантовых прокуроров" Сергей Киселев. На сегодня не можем утверждать, что убийство было связано именно с этим делом", - сказал А.Геращенко в комментарии ТСН во вторник.

"Киселев был крупным предпринимателем, работал в сфере золота, драгоценных металлов, и, соответственно, у него могли быть какие-то денежно-кредитные моменты, личные столкновения с кем-то. На сегодня можем утверждать, что это умышленное убийство и скорее всего заказное. Полиция устанавливает исполнителей, заказчиков и организаторов преступления", - добавил он.

Теги: #киев #геращенко #убийство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:38 05.03.2019
Экс-замглавы СБУ Трепак считает необходимым проверить версию связи между убийством Киселева и делом "бриллиантовых прокуроров"

Экс-замглавы СБУ Трепак считает необходимым проверить версию связи между убийством Киселева и делом "бриллиантовых прокуроров"

18:04 05.03.2019
Убитый в Киеве экс-собственник ювелирного завода Киселев не был свидетелем в деле "бриллиантовых прокуроров" – фигурант

Убитый в Киеве экс-собственник ювелирного завода Киселев не был свидетелем в деле "бриллиантовых прокуроров" – фигурант

16:48 05.03.2019
Сакварелидзе: застреленный в машине в Киеве мужчина – свидетель в деле "бриллиантовых прокуроров"

Сакварелидзе: застреленный в машине в Киеве мужчина – свидетель в деле "бриллиантовых прокуроров"

13:24 05.03.2019
В Днепровском районе Киева в своем автомобиле застрелен мужчина, полиция разыскивает скрывшегося убийцу

В Днепровском районе Киева в своем автомобиле застрелен мужчина, полиция разыскивает скрывшегося убийцу

09:45 05.03.2019
Власти Киева предупреждают горожан о сильных порывах ветра в столице во вторник

Власти Киева предупреждают горожан о сильных порывах ветра в столице во вторник

05:36 05.03.2019
Суд взял под стражу жителя Харьковской области, подозреваемого в убийстве 7-летнего сына

Суд взял под стражу жителя Харьковской области, подозреваемого в убийстве 7-летнего сына

18:06 04.03.2019
В Черкассах в подъезде высотки застрелили бизнесмена-агрария

В Черкассах в подъезде высотки застрелили бизнесмена-агрария

16:48 04.03.2019
Шулявский путепровод перекроют с 16 марта, в КГГА рассказали, как будет организовано движение транспорта

Шулявский путепровод перекроют с 16 марта, в КГГА рассказали, как будет организовано движение транспорта

15:32 04.03.2019
В Киеве возле офиса Зеленского нашли подозрительное оборудование

В Киеве возле офиса Зеленского нашли подозрительное оборудование

15:28 04.03.2019
У офиса Зеленского неизвестные установили оборудование для прослушки – МВД

У офиса Зеленского неизвестные установили оборудование для прослушки – МВД

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экс-замглавы СБУ Трепак считает необходимым проверить версию связи между убийством Киселева и делом "бриллиантовых прокуроров"

Боевики во вторник с полуночи 7 раз обстреливали позиции ООС, ранены двое украинских военных – штаб

Кабмин должен провести аудит "Укроборонпрома" и рассекретить гособоронзаказ до максимально возможного - Йованович после журналистских расследований

НАБУ зарегистрировало еще одно производство в отношении руководителей "Укрспецэкспорта" после анализа 3-й части фильма о коррупции в "оборонке"

Сын Гладковского подал в суд на журналистов-расследователей

ПОСЛЕДНЕЕ

Власти Харькова выкупили недвижимость у 85% владельцев в зоне строительства метро

Hyundai Corporation рассматривает возможность участия в проекте по развитию метро в Харькове

Адвокаты пленных украинских моряков настаивают на присутствии при проведении психолого-психиатрических экспертиз

В двух лондонских аэропортах и на железнодорожной станции обнаружены взрывные устройства

Глава Харьковской обладминистрации поручила разработать план модернизации коммунальных сетей в городах областного значения и ОТГ

ГККБ "Луч" заключило три новых контракта в сфере ВТС в ходе недавней оборонной IDEX-2019 в ОАЭ – генконструктор

Боевики во вторник с полуночи 7 раз обстреливали позиции ООС, ранены двое украинских военных – штаб

Соломенский райсуд Киева 13 марта проведет подготовительное заседание в "деле Савченко-Рубана" – адвокат

Глава сил НАТО в Европе считает возможным изучить вопрос о поставках "морских систем" вооружения Украине

Кабмин должен провести аудит "Укроборонпрома" и рассекретить гособоронзаказ до максимально возможного - Йованович после журналистских расследований

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА