А.Геращенко: Экс-собственника ювелирного завода Киселева могли убить из-за долгов или личного конфликта

Бывший собственник завода ювелирных изделий Сергей Киселев мог быть убит по причинам, не связанным с резонансным т.н. "делом бриллиантовых прокуроров", из-за долгов или личного конфликта, заявляет народный депутат, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

При этом А.Геращенко, как и ранее экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе, называет С.Киселева свидетелем в "деле бриллиантовых прокуроров".

"Сегодня в Киеве был убит основной свидетель в деле "бриллиантовых прокуроров" Сергей Киселев. На сегодня не можем утверждать, что убийство было связано именно с этим делом", - сказал А.Геращенко в комментарии ТСН во вторник.

"Киселев был крупным предпринимателем, работал в сфере золота, драгоценных металлов, и, соответственно, у него могли быть какие-то денежно-кредитные моменты, личные столкновения с кем-то. На сегодня можем утверждать, что это умышленное убийство и скорее всего заказное. Полиция устанавливает исполнителей, заказчиков и организаторов преступления", - добавил он.