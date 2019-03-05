Боевики во вторник с полуночи 7 раз обстреливали позиции ООС, ранены двое украинских военных – штаб

Незаконные вооруженные формирования с полуночи вторника осуществили семь обстрелов позиций в зоне проведения операции объединенных сил, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении текущих суток противник семь раз открывал огонь по позициям наших войск, при этом шесть раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. (…) В результате обстрелов двое наших защитников получили ранения", - говорится в сводке на странице пресс-центра штаба ООС в Фейсбуке.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз обстрелял украинские позиции: из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Лебединское; из артиллерийских систем калибра 122 мм - вблизи села Водяное; из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм – возле села Широкино. Кроме того, дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе н.п.Пески; из стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ обстреляли позиции подразделений объединенных сил в районе села Крымское из минометов калибра 82 мм.

На обстрелы противника украинские военные каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных, подчеркнули в штабе.