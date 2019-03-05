События

17:51 05.03.2019

Глава сил НАТО в Европе считает возможным изучить вопрос о поставках "морских систем" вооружения Украине

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Глава сил НАТО в Европе считает возможным изучить вопрос о поставках "морских систем" вооружения Украине

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти допустил возможность рассмотрения поставок Украине "морских систем" вооружения в связи с ситуацией вокруг Керченского пролива.

"Есть и другие системы (которые могут быть поставлены Украине - ИФ) - снайперские системы и боеприпасы, и, возможно, с учетом рассмотрения ситуации в Керченском проливе, вероятно рассмотрение в будущем... вопроса с морскими системами", - сказал он на слушаниях в комитете Сената США по делам вооруженных сил, отвечая на вопрос о перспективах поставок летальных вооружений в Украину.

При этом он упомянул о поставках в Украину противотанковых ракетных комплексов Javelin и отметил, что украинские военные, по его мнению, сумели хорошо отработать навыки их применения.

Теги: #ес #украина #нато #скапаротти #вооружение #азовское_море
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