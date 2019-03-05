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17:30 05.03.2019

Норму о незаконном обогащении в Украине следует вернуть как важный элемент борьбы с коррупцией – посол США

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Норму о незаконном обогащении в Украине следует вернуть как важный элемент борьбы с коррупцией – посол США

Посол США в Украине Мари Йованович подчеркнула, что норма о незаконном обогащении должна быть восстановлена в украинском законодательстве как один из важных элементов борьбы с коррупцией.

"Решение КС нам кажется очень значительным шагом назад в борьбе с коррупцией в Украине. Это ослабляет антикоррупционную архитектуру в Украине, включая Высший антикоррупционный суд, который должен быть создан в Украине, и НАБУ", - сказала она на информационном марафоне "Диалоги во времени" во вторник в Киеве.

Посол добавила, что украинцы все еще ожидают результатов в сфере борьбы с коррупцией и верховенства права.

"Я думаю, что после решения, принятого на прошлой неделе, будет принята, а не просто предложена, новая поправка в Уголовный кодекс, которая не только восстановит незаконное обогащение в качестве инструмента противодействия коррупции, но и восстановит десятки дел, которые были подорваны этим решением суда", - подчеркнула М.Йованович.

Теги: #йованович #сша #коррупция #украина
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