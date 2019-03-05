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17:19 05.03.2019

Кернес вновь не прибыл в Полтавский апелляционный суд, рассмотрение апелляции перенесено

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Кернес вновь не прибыл в Полтавский апелляционный суд, рассмотрение апелляции перенесено

Полтавский апелляционный суд во вторник вновь не смог рассмотреть апелляцию по делу в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого и перенес заседание на 27 марта.

"Следующее заседание 27 марта, в 15:30", - сказал председательствующий коллегии Владимир Костенко.

В суд не явились Г.Кернес, все адвокаты обвиняемых, за исключением Лидии Изовитовой, а также прокурор Александр Ганилов.

В заявлении, которое направил в суд Г.Кернес, сказано, что он не явился в связи с тем, что проходит заранее запланированное обследование. Его адвокат Александр Гунченко пояснил свою неявку госпитализацией. Его коллеги сослались на занятость в других процессах в судах Киева и Харькова.

Представитель потерпевшего Сергея Ряполова Татьяна Зелькина просила суд применить к Г.Кернесу принудительный привод. Коллегия сочла, что оснований для применения привода нет. Вместе с тем она удовлетворила другое ходатайство Т.Зелькиной и решила направить запросы в Шевченковский и Печерский райсуды Киева и Московский райсуд Харькова с просьбой сообщить, действительно ли адвокаты были заняты там в процессах.

Г.Кернес не явился на заседание Полтавского апелляционного суда восьмой раз.

Суд не может приступить к рассмотрению апелляции с конца августа 2018 года. Заседания неоднократно откладывались и переносились в связи с реформированием апелляционного суда, неявкой Г.Кернеса и других обвиняемых, а также рассмотрением в Верховном суде Украины ходатайств защиты о смене подсудности по делу.

Теги: #кернес #суд
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