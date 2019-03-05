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17:10 05.03.2019

"Киевстар" запустит SMS-оплату за проезд в транспорте в Житомире

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"Киевстар" запустит SMS-оплату за проезд в транспорте в Житомире

Оператор мобильной связи "Киевстар" готовится к запуску услуги SMS-оплаты проезда на городском коммунальном транспорте в Житомире, сообщил журналистам на конференции во Львове во вторник директор по работе с госпредприятиями "Киевстара" Константин Вечер.

"Мы активно создаем систему кодирования для городского транспорта Житомира. У них также присутствует категория ночных перевозок, что подразумевает внесение в систему оплаты дополнительных настроек. Сейчас все будет зависеть от того, насколько быстро городское коммунальное предприятие транспорта Житомира будет готово внедрить эту услугу со своей стороны", - отметил он позже в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", подчеркнув, что в целом на развертывание системы SMS-оплаты проезда на городском коммунальном транспорте оператору в среднем необходимо несколько дней.

"Нам необходимо пару дней, чтобы построить систему, и на третий день мы уже готовы запускать этот сервис в любом городе Украины", - заявил К.Вечер.

Он также сообщил, что компания "Киевстар" готова к сотрудничеству со всеми городами Украины. Все, что необходимо для запуска услуги со стороны города - хорошо налаженная работа между горадминистрациями и коммунальными транспортными предприятиями.

По словам К.Вечера, мобильный оператор в данном типе платежей выступает в роли эквайера, а потому в первую очередь заинтересован в популяризации данного типа оплаты.

Ранее в пресс-службе оператора уточнили, что в Ивано-Франковске, где сервис работает с октября 2018 года, количество пользователей ежемесячно увеличивается минимум на 23%.

Теги: #киевстар #константин_вечер #житомир #sms
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