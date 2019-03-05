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16:57 05.03.2019

Суд закончил исследование доказательств эпизода завладения средствами "Энергоатома" в деле экс-нардепа Мартыненко

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Суд закончил исследование доказательств эпизода завладения средствами "Энергоатома" в деле экс-нардепа Мартыненко

Шевченковский районный суд г.Киева закончил исследование доказательств эпизода завладения средствами ГП "НАЭК Энергоатом" в деле экс-народного депутата из фракции "Народный фронт" Николая Мартыненко.

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура на своей странице в соцсети Фейсбук, во вторник, 5 марта, состоялось очередное судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению ряда лиц, в том числе экс-народного депутата, а также действующих и бывших должностных лиц ГП "ВостГОК" и ГП "НАЭК Энергоатом" относительно завладении средствами указанных предприятий в особо крупных размерах, создании преступной организации и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем (по ч.1 ст. 255, ч.5 ст.191 и ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины).

"В судебном заседании прокурором оглашены аналитические материалы, касающиеся движения денежных средств между Чешской компанией "Шкода Джиес" и Панамским оффшором "Брадкрест", откуда средства в свою очередь перечислялись на счета компаний, подконтрольных членам преступной организации", - сказано в сообщении САП.

Также были исследованы документы, касающиеся влияния экс-нардепа Н.Мартыненко на кадровые назначения судей и на закрытие уголовных производств, в которых фигурировал банк, совладельцем которого был парламентарий.

По информации САП, на следующем судебном заседании, которое состоится 12 марта в 9:00, запланировано начало исследования доказательств, касающихся завладения средствами ГП "ВостГОК".

Теги: #мартыненко #суд #энергоатом
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