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16:42 05.03.2019

НКРЭКУ одобрила проведение в марте внеплановых проверок облгазов

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НКРЭКУ одобрила проведение в марте внеплановых проверок облгазов

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), утвердила постановление о проведении внеплановых проверок ряда операторов газораспределительных сетей (ГРС) относительно приведения объемов потребленного газа к стандартным условиям.

Соответствующее решение комиссия приняла во вторник.

Согласно ему, регулятор осуществит проверку: "Винницагаз", "Волыньгаз", "Днепргаз", "Днепропетровскгаз", "Житомиргаз", "Закарпатгаз", "Запарожгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Киевоблгаз", "Криворожгаз", "Львовгаз", "Николаевгаз", "Ривнегаз", "Суммыгаз", "Харьковгаз", "Харьковгоргаз", "Хмельницкгаз", "Черновцыгаз", "Черниговгаз" (все входят в "Региональную газовую компанию" (РГК) Дмитрия Фирташа - ИФ), осуществляющих деятельность в 15 областях.

Ранее в этот день глава НКРЭКУ Оксана Кривенко в ходе селекторного совещания в Кабинете министров относительно обеспечения потребителей поставкой тепла и газа заявила, что проверка начнется в первой декаде марта и продлится пять дней.

Теги: #грс #облгаз #проверки #нкрэку
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