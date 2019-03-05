НБУ хочет внести изменения в Положение о лицензировании банков

Национальный банк Украины (НБУ) планирует привести нормы Положения о лицензировании банков в соответствие с законом "О валюте и валютных операциях" и усовершенствовать отдельные процедуры лицензирования банков.

Соответствующий проект постановления центробанка "Об утверждении изменений к Положению о лицензировании банков" обнародован на его сайте.

Проектом, в частности, предусматривается: исключить из положения нормы по генеральным лицензиям на осуществление валютных операций;·уточнить порядок расчета собственных средств физических лиц, а также перечень информации, которую ежегодно обязаны подавать владельцы существенного участия;·определить случаи приостановки рассмотрения документов о согласовании руководителей банка, а также установить форму бланка банковской лицензии.

Предложения и замечания к проекту постановления НБУ будет принимать до 5 апреля.