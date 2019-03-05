Пограничники не дали вывезти из Украины пять старинных монет

Украинские пограничники совместно с представителями Государственной фискальной службой (ГФС) не допустили перемещения через государственную границу предметов, вероятно составляющих культурно-историческую ценность.

Как сообщает во вторник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, накануне в понедельник сотрудники Одесского пограничного отряда и СБУ в пункте пропуска "Черноморско-МП" во время оформления теплохода на уход обнаружили у гражданина Грузии старинные предметы.

"Как выяснилось, возвращаясь домой, иностранец решил прихватить с собой три старинные монеты", - сказано в сообщении.

А в пункте пропуска "Бачевск" в Сумской области на границе с Россией во время оформления микроавтобуса, на котором в качестве пассажира выезжал из страны гражданин Украины, пограничники Сумского отряда среди личных вещей мужчины обнаружили еще две старинные монеты 1871 1924 года выпуска.

В обоих случаях находки изъяты. Стоимость старинных предметов установит экспертиза.