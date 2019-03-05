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15:30 05.03.2019

СБУ проводит обыск у одного из ключевых авторов ресурса "Антифашист" в рамках дела об антиукраинской деятельности медиа-структур РФ в Украине

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СБУ проводит обыск у одного из ключевых авторов ресурса "Антифашист" в рамках дела об антиукраинской деятельности медиа-структур РФ в Украине

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят следственные действия в помещении автора Интернет-ресурса "Антифашист", киевского журналиста Владимира Скачко, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в СБ Украины.

"Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках досудебного расследования по уголовному производству в отношении лиц, связанных в антиукраинской деятельностью российских государственных медиа-структур в Украине по ч.2 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность) проводит обыск в личном помещении фигуранта, одного из главных авторов, которые готовили информационные материалы по заказу российских пропагандистских медиа", - рассказали в пресс-центре СБУ во вторник.

По информации украинской спецслужбы, процессуальное решение будет принято по результату проведения следственных действий. Речь идет о следственном действии в рамках расследования уголовного производства, касающегося антиукраинской деятельности СМИ.

В. Скачко - автор многочисленных критикующих украинские власти публикаций на различных пророссийских интернет ресурсах, часто участвует в ток-шоу на российских телеканалах. До марта 2014 года был главным редактором еженедельника «Киевский телеграф».

Теги: #обыск #сбу #украина #россия
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