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14:08 05.03.2019

В Генпрокуратуре Украины подтверждают снятие санкций ЕС с А.Клюева

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В Генпрокуратуре Украины подтверждают снятие санкций ЕС с А.Клюева

Генеральная прокуратура Украины сообщает об исключении главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева из санкционного списка Европейского Союза, согласно которому подвергались заморозке активы ряда бывших украинских чиновников.

"В этом году из санкционного списка исключен А.Клюев, при этом в июле 2018 года Суд ЕС отменил ограничительные меры, примененные к нему в 2017 году", - написал во вторник на своей странице в соцсети Фейсбук спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Вместе с тем, он отметил, что Евросоюз продлил еще на год - до 6 марта 2020 года - санкции в виде замораживания активов 12 бывшим украинским чиновникам. "Санкции ЕС продолжают действовать в отношении 12 лиц", - написал А.Лысенко.

В то же время он отметил, что несмотря на снятие санкций ЕС с А.Клюева, правоохранительные органы Украины продолжают расследование в уголовном производстве в отношении экс-главы АПУ.

Также А.Лысенко отметил, что, несмотря на систематическое обжалования экс-чиновниками в Суде ЕС введенных в отношении них санкций, соответствующие судебные решения не являются безусловным основанием для ЕС об отмене ограничительных мер.

"Например, принимая во внимание соответствующие решения Суда ЕС об отмене предыдущих решений Совета ЕС о наложении санкций на (экс-министра энергетики времен президентства В.Януковича - ИФ) Эдуарда Ставицкого и (экс-премьера Украины времен президентства В.Януковича – ИФ) Николая Азарова, компетентные органы ЕС признали прогресс в расследовании ГПУ уголовных производств в отношении них достаточным основанием для продолжения санкций", - написал спикер Генпрокуратуры.

Теги: #ес #генпрокуратура #санкции #клюев
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