События

12:19 05.03.2019

Более 131 тыс. правоохранителей будут обеспечивать безопасность на выборах в Украине - МВД

1 мин читать
Более 131 тыс. правоохранителей будут обеспечивать безопасность на выборах в Украине - МВД

К обеспечению правопорядка во время проведения выборов в Украине будет привлечено более 131 тыс. правоохранителей, заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Во время выборов будут привлечены абсолютно все подразделения МВД и дополнительные резервы. Мы должны задействовать полностью весь потенциал системы МВД для обеспечения правопорядка. Кроме того, мы создаем резервы за счет учебных заведений. Около 5 тыс. курсантов и преподавателей будут привлечены для обеспечения общественной безопасности", - сообщил С.Яровой во время тактико-специальных учений на полигоне Национальной гвардии в с.Новые Петровцы (Киевская обл.), сказано на сайте МВД во вторник.

Также по его словам, созданы также резервы за счет аппаратов Национальной полиции и других подразделений.

Первый замминистра внутренних дел также добавил, что все подразделения МВД проводят координационные совещания и командно-штабные учения для обеспечения соблюдения законности во время предвыборной кампании и выборов.

Очередные президентские выборы пройдут в Украине 31 марта.

Теги: #безопасность #яровой #мвд #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:04 05.03.2019
Коломойский заявляет, что Зеленский является для него символом смены поколений, а не попыткой взять реванш за ПриватБанк

Коломойский заявляет, что Зеленский является для него символом смены поколений, а не попыткой взять реванш за ПриватБанк

11:59 05.03.2019
Более 131 тыс. правоохранителей будут обеспечивать безопасность на выборах в Украине - МВД

Более 131 тыс. правоохранителей будут обеспечивать безопасность на выборах в Украине - МВД

11:03 05.03.2019
Почти 40 сообщений о нарушениях на выборах поступили в Нацполицию за понедельник

Почти 40 сообщений о нарушениях на выборах поступили в Нацполицию за понедельник

11:00 05.03.2019
​​​​​​​Почти 40 сообщений о нарушениях на выборах поступили в Нацполицию за понедельник, в ЕРДР внесены сведения по двум - МВД Украины

​​​​​​​Почти 40 сообщений о нарушениях на выборах поступили в Нацполицию за понедельник, в ЕРДР внесены сведения по двум - МВД Украины

10:59 05.03.2019
Оппозиционные силы начали объединение вокруг Вилкула и его "Совместной инициативы мира"

Оппозиционные силы начали объединение вокруг Вилкула и его "Совместной инициативы мира"

10:03 05.03.2019
Армия клонов. Кто такие технические кандидаты и кому они мешают - "Украинская правда"

Армия клонов. Кто такие технические кандидаты и кому они мешают - "Украинская правда"

09:46 05.03.2019
ЦИК увеличила смету расходов на выборы президента

ЦИК увеличила смету расходов на выборы президента

09:38 05.03.2019
Хиллари Клинтон заявила, что не будет баллотироваться на выборах президента США в 2020 году

Хиллари Клинтон заявила, что не будет баллотироваться на выборах президента США в 2020 году

19:43 04.03.2019
Садовый подал заявление в ЦИК об отзыве своей кандидатуры с президентских выборов

Садовый подал заявление в ЦИК об отзыве своей кандидатуры с президентских выборов

19:43 04.03.2019
Тимошенко на Буковине: Новая власть начнет действовать с первых дней

Тимошенко на Буковине: Новая власть начнет действовать с первых дней

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд в Киеве рассмотрит ходатайство об отстранении Мангера от должности председателя Херсонского облсовета

Суд уменьшил размер залога экс-главе ГФС Насирову до 36 млн грн - САП

Фигурирующий в журналистском расследовании сын Гладковского пообещал вскоре рассказать, кто слил информацию о хищениях в "Укроборонпроме"

В "Укроборонпроме" обвиняют журналистов-расследователей в манипуляциях и ангажированности

Боевики девять раз обстреливали позиции ВСУ, погиб украинский военный

ПОСЛЕДНЕЕ

Двух киевских патрульных задержали за получение взяток от водителей

"Большая тройка" мобильных операторов запустили услугу SMS-оплаты в львовском электротранспорте

"Укравтодор" планирует расширить дорогу между Львовом и Ривным до 4-х полос

Chanel представит последнюю коллекцию Лагерфельда на Неделе моды в Париже

В "Укроборонпроме" уточнили детали реализации упомянутого в расследовании Bigus Info экспортного контракта в сфере авиаремонта в рамках ВТС с Казахстаном

Суд в Киеве рассмотрит ходатайство об отстранении Мангера от должности председателя Херсонского облсовета

Более 300 жителей Днепропетровской области подписали контракт с ВСУ в 2019 году

Семь человек отравились угарным газом во Львовской области за минувшие сутки

Суд уменьшил размер залога экс-главе ГФС Насирову до 36 млн грн - САП

Пакистан продлил запрет на полеты в своем воздушном пространстве до утра среды

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА