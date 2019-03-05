"Большая тройка" мобильных операторов запустили услугу SMS-оплаты в львовском электротранспорте

Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell совместно с Львовской городской администрацией и КП "Львовэлектротранс" запустили услугу SMS-оплаты в львовском электротранспорте для абонентов предоплаченной мобильной связи, сообщил заместитель мэра Львова Андрей Москаленко на пресс-конференции во Львове во вторник.

С 5 марта клиенты "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell смогут оплачивать проезд в электротранспорте Львова с помощью SMS. Услуга предусматривает приобретение билета непосредственно в трамваях или троллейбусах города, путем передачи сообщения с соответствующим кодом на короткий номер 877.

Информационные таблицы с инструкцией для пассажиров и кодами для сообщений размещены в салонах львовских трамваев и троллейбусов. Пассажирам нужно выбрать нужный код (в зависимости от категории билета и наличия/отсутствия льгот) и отправить его в SMS-сообщении. В течение 1-2 минут, пассажир получит SMS-подтверждение оплаты с уникальным кодом и информацией о типе приобретенного билета.

Дополнительные средства за отправку SMS сообщения взиматься не будут.

По словам А.Москаленко, на сегодня "Львовэлектротранс" вышел на 18% продажу электронных билетов - через сайт предприятия, приложение "Приват24" и через Bluetooth-систему.

"Львов движется в сторону внедрения электронного билета для оплаты проезда во всем общественном транспорте города", - заявил А.Москаленко.

Директор по работе с госпредприятиями "Киевстара" Константин Вечер со своей стороны подчеркнул, что услуга SMS-оплаты, уже реализованная компанией в ряде других городов, пользуется популярностью у клиентов, и выразил уверенность, что сервис будет востребован и во Львове.

"На очереди - внедрение других инновационных технологий - Mobile ID для доступа к электронным услугам города, аналитические отчеты на базе Big Data для развития инфраструктур и многое другое", - выразил уверенность представитель "Киевстара".

Как отметил заместитель генерального директора "Vodafone Украина" Константин Воробьев, оператор планирует популяризировать новую услугу и поощрять своих абонентов, оплачивающих проезд в трамваях и троллейбусах именно с помощью SMS-сообщений.

В компании lifecell также приветствовали запуск услуги, отметив, что она упростит доступ к оплате проезда для всех львовян и гостей города.

Как сообщалось, ранее "Киевстар" запустил услугу смс-оплаты проезда на городском коммунальном транспорте в Виннице и Ивано-Франковске.