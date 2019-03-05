Суд в Киеве рассмотрит ходатайство об отстранении Мангера от должности председателя Херсонского облсовета

В Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство об отстранении от должности председателя Херсонского областного совета подозреваемого в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера, сообщают в пресс-службе суда.

"Судебное заседание по рассмотрению вышеупомянутого ходатайства назначено на 13.30 5 марта 2019г в помещении Шевченковского районного суда Киева по адресу: г.Киев, Дегтяревская, 31-А (зал судебных заседаний №11)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице райсуда в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Как сообщалось, отец погибшей советницы мэра Херсона Е.Гандзюк Виктор Гандзюк на заседании ВСК Верховной Рады по контролю над расследованием нападений на общественных активистов выразил надежду, что партии "Блок Петра Порошенко" и "Батькивщина" прекратят политическое сотрудничество с членами этих партий из Херсонского областного совета и государственной областной администрации, которые сотрудничают с подозреваемым в организации убийства его дочери. По словам В.Гандзюка, с этим подозреваемым сотрудничает, в частности, председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" В.Мангер.