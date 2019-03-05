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11:22 05.03.2019

Семь человек отравились угарным газом во Львовской области за минувшие сутки

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Семь человек отравились угарным газом во Львовской области за минувшие сутки

Во Львовской области за минувшие сутки 7 человек отравились угарным газом, из них 4 детей, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации (ОГА).

По данным департамента, вечером 4 марта и ночью 5 марта в области зафиксированы три случая отравления угарным газом: 2 – во Львове, в результате которых отравились двое взрослых и 3-летний ребенок, еще один – в с.Старе Село Пустомытовского района, где отравились трое детей и один взрослый.

Как указано в сообщении, состояние всех пострадавших – средней тяжести, все они госпитализированы в больницы Львова.

Как сообщалось, после гибели от угарного газа двоих туристов из Киева в январе текущего года власти Львова провели внеочередную проверку дымовентиляционных каналов в жилых домах города.

Теги: #львов #газ #ога #украина #отравление
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