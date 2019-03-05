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10:34 05.03.2019

Пакистан продлил запрет на полеты в своем воздушном пространстве до утра среды

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Пакистан продлил запрет на полеты в своем воздушном пространстве до утра среды

Авиавласти Пакистана вновь продлили запрет на использование своего воздушного пространства в связи с обострением индийско-пакистанского конфликта, теперь до утра среды.

"Воздушное пространство Пакистана останется закрытым для всех операций до 8:00 UTC (10:00 кв - ИФ) 6 марта 2019 года", - говорится в извещении NOTAM, опубликованном на сайте Управления гражданской авиации Пакистана.

Как уточняется, исключение действует для операций в/из аэропортов Карачи, Пешавара, Кветты и Исламабада, которым разрешили возобновить обслуживание рейсов еще с 1 марта.

Запрет действовал сначала до вечера 28 февраля, затем продлевался еще несколько раз, вплоть до 10:00 кв вторника.

Теги: #полеты #воздушное_сообщение #пакистан #запрет
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