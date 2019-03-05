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10:18 05.03.2019

Фигурирующий в журналистском расследовании сын Гладковского пообещал вскоре рассказать, кто слил информацию о хищениях в "Укроборонпроме"

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Фигурирующий в журналистском расследовании сын Гладковского пообещал вскоре рассказать, кто слил информацию о хищениях в "Укроборонпроме"

Сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Олега Гладковского Игорь назвал фейком расследование журналистов команды Bihus.Info о хищениях в ГК "Укроборонпром" и пообещал, что общество скоро узнает, кто слил журналистам эту информацию.

"Полотно за мной называется "Зеленка", позволяет стать автором собственной программы буквально за мгновение. Это программа по созданию оперативной графики позволяет сделать любой несуществующий разговор реальным", - говорит И.Гладковский в видеоролике, размещенном на новосозданной странице в соцсети Фейсбук "Ваши деньги с Игорем Гладковским".

По его словам, "к реальности примешивают фейк, и их уже не отличить от правды, а потом годами отклеиваешь навешенные ярлыки".

"Что это за расследование уничтожает моего отца и меня лично? Три пункта, чтобы объяснить все…. Цель номер один – дискредитировать действующего президента Петра Порошенко во время избирательной кампании. И это – главная причина появления расследование программы "Наши деньги" (укр. "Наші гроші"). И для этого выбирают человека, связанного крепкими рабочими отношениями с главой государства, накрывают шквальным огнем фейков, ими навязывается мысль "команда плохая, а, следовательно, и президент плохой, - утверждает И.Гладковский.

Сын первого заместителя секретаря СНБО заявляет, что такой мишенью для фейков был избран его отец Олег Гладковский, а "чтобы уже точно не промахнуться по целям, везде в расследованиях фигурирует моя скромная персона. "Проснулся звездой", - отметил И.Гладковский.

Вместе с тем он призвал вспомнить, что живем в правовой стране. "И можем законно, через суд, за каждый бездоказательный факт, как они там говорят "выписать люлей "… А еще очень скоро вы узнаете, кто действительно слепил этот фейк и слил его журналистам", - заявил И.Гладковский.

Теги: #расследование #журналисты #укроборонпром #коррупция #гладковский
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