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10:14 05.03.2019

В "Укроборонпроме" обвиняют журналистов-расследователей в манипуляциях и ангажированности

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В "Укроборонпроме" обвиняют журналистов-расследователей в манипуляциях и ангажированности

В государственном концерне "Укроборонпром" заявляют, что обнародованная накануне вечером в программе "Наши гроши" информация по осуществлению капитального ремонта двух самолетов Ан-26 для иностранного заказчика является некорректной, имеет признаки манипуляций и является проявлением заангажированной журналистики.

"Учитывая распространение некорректной информации… Подчеркиваем, что информация, обнародованная программой "Наши гроши", имеет признаки манипуляций и является проявлением заангажированной журналистики. Ведь авторы не привели в сюжете точку зрения Концерна, которую им было предоставлено по их запросу", - говорится в комментарии, обнародованном пресс-службой госконцерна во вторник утром.

Так, в "Укроборонпроме" утверждают, что информация о так называемом семикратном завышении цены на приборы для Ан-26 является некорректной: "В договоре с иностранным заказчиком была предусмотрена установка на два самолета комплектов высотомеров по три прибора в каждом. Согласно условиям договора указанные приборы должны были быть заменены на новые, изготовленные не позднее 2015 года".

В пресс-службе ГК отмечают, что украинские авиационные предприятия, к которым обращались представители Концерна, сообщили об отсутствии этих высотомеров. Единственной компанией, которая согласилась доставить эти изделия, была ООО "АН-Сервис".

"Они были проверены специалистами ГП "Завод 410 гражданской авиации" и представителями заказчика", - добавляют в "Укроборонпроме".

Отдельно в комментарии отмечается, что других фактов импорта в Украину таких приборов (выпуска после 2014г) официально не зафиксировано.

"Подчеркиваем, что не комментируем вопросы доставки высотомеров в Украину, поскольку предприятия Концерна не предоставляли услуги по логистике. В то же время отмечаем, что категорически некорректным является утверждение журналистов о стоимости товаров без полного понимания ими всех нюансов формирования таможенной стоимости", - говорится в обнародованном тексте.

Также в ГК обращают внимание на то, что "об оптимальной цене закупки свидетельствует то, что страна-заказчик приобрела эти приборы именно у украинской стороны, а не непосредственно у производителя - РФ, который является ее партнером в Таможенном союзе и могла предложить свою цену".

"Подчеркиваем, что прибыль Концерна по этой поставке была не менее рентабельности всего контракта. Выполнение этого договора обеспечило работой несколько тысяч работников авиастроительной отрасли Украины, а его общая стоимость составила около $6млн", - подытожили в пресс-службе "Укроборонпрома".

Теги: #расследование #укроборонпром #коррупция #гладковский #журналист
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