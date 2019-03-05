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09:45 05.03.2019

Власти Киева предупреждают горожан о сильных порывах ветра в столице во вторник

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Власти Киева предупреждают горожан о сильных порывах ветра в столице во вторник

Во вторник, 5 марта, в Киеве порывы ветра 15-20 м/с, предупреждает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра и призывает жителей города быть осторожными.

"Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветра: все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт", - говорится в обнародованном во вторник утром сообщении.

В Управлении по вопросам гражданской защиты рекомендуют при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

В КГГА отметили, что синоптики также прогнозируют в Киеве облачность с прояснениями, ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, температура днем 7-9º тепла.

Теги: #киев #погода #украина
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