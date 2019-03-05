Глава казначейства Канады ушла в отставку

Глава казначейства Канады Джейн Филпотт неожиданно ушла в отставку, сообщают местные СМИ.

"Я должна следовать своим основным принципам, этическим нормам и конституционным обязательствам", - заявила она в письме об отставке.

Премьер-министр страны Джастин Трюдо выразил ей благодарность за работу.

Дж.Филпотт заявила, что ее отставка связана с коррупционным скандалом вокруг строительной компании SNC-Lavalin. Глава казначейства отметила, что считает неприемлемым для себя оставаться в правительстве, так как она "потеряла доверие к тому, как правительство подходит к вопросу" SNC-Lavalin.

Как сообщалось, министр юстиции и генпрокурор Канады Джоди Уилсон-Рейболд ушла в отставку 12 февраля. Ее уход из правительства СМИ связывают с публикацией о попытках давления на нее в рамках дела SNC-Lavalin о коррупции в Ливии. Компанию подозревают в том, что она выплатила порядка $48 млн властям этой страны в период с 2001 по 2011 годы, чтобы повлиять на некоторые решения властей.

На прошлой неделе в комитете юстиции палаты общин Канады Дж.Уилсон-Рейболд заявила, что высокопоставленные члены администрации Дж.Трюдо оказывали на нее давление, чтобы прокуратура пошла на сделку по делу SNC-Lavalin. Это позволило бы строительной компании выплатить компенсацию и избежать уголовного дела по обвинению в коррупции.

Остальные 33 министра, которые остаются в правительстве, заявили CBC, что они сохраняют доверие премьеру.