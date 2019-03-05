Боевики девять раз обстреливали позиции ВСУ, погиб украинский военный

Боевики незаконных вооруженных формирований девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"4 марта российские оккупационные войска девять раз открывали огонь по позициям наших войск, применив при этом 10 раз тяжелое вооружение. Враг вел огонь по украинским защитникам с танков, артиллерийских систем и минометов, потратив 108 снарядов и мин калибров 125, 122, 120 и 82 мм. Вследствие обстрелов один украинский защитник погиб", - говорится в сводке на странице штаба в Фейсбук во вторник утром.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции украинских войск обстреляны пять раз из танков, артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и противотанковых ракетных комплексов - в районе н.п. Лебединское, дважды, из минометов 120-го калибра - вблизи села Водяное, из артиллерийских систем калибра 122 мм - в районе н.п. Широкино, из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - у поселка Пески.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник четырежды обстрелял украинских защитников из минометов калибра 120 мм в районе пгт. Зайцево, из артиллерийских систем калибра 122 мм - в районе н.п. Новотошковское, из минометов калибра 82 мм - у села Крымское, из стрелкового оружия - вблизи пгт. Станица Луганская.

"Личный состав обстрелянных подразделений ответил на вражеский огонь применением всех дежурных огневых средств", - говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, 4 марта четыре боевика уничтожены и один ранен.

По уточненным данным, боевики НВФ осуществили минометные обстрелы населенных пунктов Зайцево и Новолуганское. Частично повреждены жилой дом и хозяйственные постройки.

"С начала текущих суток враг обстрелял позиции наших войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Крымское. Потерь среди наших защитников нет", - подчеркнули в штабе.