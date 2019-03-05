События

05:36 05.03.2019

Суд взял под стражу жителя Харьковской области, подозреваемого в убийстве 7-летнего сына

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Шевченковский райсуд Харьковской области избрал меру пресечения местному жителю, подозреваемому в убийстве 7-летнего сына.

"По требованию прокуратуры Шевченковский районный суд области избрал для 34-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве ребенка (п.2 ч.2 ст.115 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, 7-летний мальчик умер 1 марта этого года.

По данным досудебного следствия, 24 февраля отец во время воспитательной беседы с детьми, которые якобы плохо себя вели, схватил сына за одежду и с силой оттолкнул. Мальчик ударился затылком о железную стойку двухярусной кровати, которая стояла позади него. После этого малый начал плохо ходить, его тошнило, он постоянно лежал и жаловался на головную боль. В течение 5 дней подозреваемый запрещал жене вызвать скорую. Медики приехали на вызов, когда спасти ребенка уже было невозможно.

Семья погибшего первоклассника состояла на учете в службе по делам семьи и молодежи Шевченковской РГА. Отец был судим за нанесение тяжких телесных повреждений старшей дочери (ч.1 ст.121 УК Украины).

 

Лю-Ящ

Теги: #прокуратура #украина #харьков #убийство
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