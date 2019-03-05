У россиянина на границе изъяли военные награды, старинные монеты и церковную утварь при попытке вывоза из Украины

Пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы пресекли попытку вывоза из Украины в РФ предметов, которые могут представлять культурную и историческую ценность.

Как сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы, их пытался вывезти в личных вещах гражданин РФ 1951 г.р., ехавший через пункт пропуска Плетеневка (Харьковская обл) на автомобиле Mercedes.

"Коллекционер пытался в личных вещах вывезти из Украины военные награды, охотничьи принадлежности, старинные монеты, церковную утварь, которые, вероятно, представляют культурную и историческую ценность. Обнаруженные предметы старины правоохранители изъяли и направили на государственную экспертизу культурных ценностей", - говорится в сообщении.