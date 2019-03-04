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23:14 04.03.2019

Подросток умер от отравления наркотиками в Харьковской области

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Подросток умер от отравления наркотиками в Харьковской области

В Харьковской области двое подростков отравились неизвестными наркотическими веществами, один из них умер, другой находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, 2 марта в Немышлянский отдел полиции поступило сообщение о том, что в квартире многоэтажки на улице Харьковских дивизий умер 14-летний подросток.

Правоохранители установили, что трое подростков сняли дом в поселке Высокий, чтобы отпраздновать день рождения 16-летней девушки, где употребляли алкогольные напитки и слишком громко себя вели.

"Соседи позвонили хозяину дома, который попросил молодежь оставить домовладение. Тогда молодые люди позвонили 20-летней знакомой и приехали к ней переночевать. Утром девушка обнаружила ребят в бледном состоянии и вызвала скорую", - рассказали в полиции.

По информации полиции, по адресу врачи констатировали смерть 14-летнего подростка, а его 15-летнего товарища в тяжелом состоянии доставили в больницу с предварительным диагнозом отравление неизвестными наркотическими веществами.

"16-летняя девушка рассказала, что во время празднования дня рождения погибший хвастался, что у него есть наркотическое вещество. Однако, где он его взял подросток не сообщил", - сказано в сообщении.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований Немышлянскаяого отдела полиции по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Теги: #харьковская_область #украина #подросток #наркотики
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