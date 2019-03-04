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20:28 04.03.2019

Гуайдо выступил перед участниками акции протеста в Каракасе

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Гуайдо выступил перед участниками акции протеста в Каракасе

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в понедельник по возвращении в Каракас прибыл на одну из площадей в центре города на митинг сторонников, передает агентство Associated Press.

Несколько тысяч участников акции встретили его приветственными криками и аплодисментами.

По словам Х.Гуайдо, он вернулся в Венесуэлу для того, чтобы "возобновить кампанию по отстранению президента Николаса Мадуро".

"Мы сильны, как никогда", - отметил он.

Между тем, агентство отмечает, что власти Венесуэлы пока никак не отреагировали на возвращение Х.Гуайдо.

Ранее в понедельник провозгласивший сам себя президентом страны лидер венесуэльской оппозиции Х.Гуайдо прилетел регулярным рейсом в международный аэропорт Каракаса "Майкетиа".

На кадрах, сделанных пассажирами рейса и распространенных латиноамериканскими СМИ, Х.Гуйадо с супругой и соратниками запечатлен в салоне самолета перед высадкой.

Кроме того, распространены фотографии, на которых Х.Гуайдо запечатлен идущим от самолета по красной дорожке в окружении людей, в том числе и военной и полицейских формах.

На других видеокадрах показано, как Х.Гуайдо проходит паспортный контроль.

В аэропорт приветствовать его, наравне со сторонниками, прибыли послы нескольких европейских стран, признавших его временным президентом страны.

О том, откуда прибыл самолет, пока не сообщается. Накануне сообщалось, что самолет, на котором находился Х.Гуайдо, вылетел из эквадорского города Салинаса, однако о более точном маршруте венесуэльского оппозиционера, пока ничего неизвестно.

Никаких попыток ареста Х.Гуайдо в аэропорту предпринято не было.

Х.Гуайдо накануне 23 февраля, когда венесуэльская оппозиция наметила "прорыв" гуманитарной помощи через колумбийскую и бразильскую границы, в нарушение вердикта Верховного суда Венесуэлы, запрещавшего ему покидать страну, перебрался в Колумбию и посетил гуманитарный концерт, после которого провел встречи с президентами Колумбии, Чили, Парагвая и главой Организации американских государств.

Акция по доставке несанкционированной венесуэльскими властями гуманитарной помощи в Венесуэлу 23 февраля не удалась. При этом несколько фур на венесуэльско-колумбийской границе были сожжены.

Теги: #венесуэла #гуайдо
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