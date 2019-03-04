Юридический комитет Палаты представителей начинает масштабное расследование деятельности Трампа

Демократы в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США открыли расследование в отношении правомочности действий президента Дональда Трампа, его администрации, а также сотрудников его предвыборной кампании, сообщает издание Hill со ссылкой на заявление главы комитета Джеррольда Надлера.

Согласно Hill, в заявлении Дж.Надлер обвинил Д.Трампа в уходе от "ответственности за его почти что ежедневные удары по нашим основным юридическим, этическим и конституционным правилам и нормам".

"Расследование в отношении угроз верховенству права - это обязанность Конгресса и ключевая функция юридического комитета Палаты представителей. Мы видели ущерб, причиненный нашим демократическим институтам за последние два года - отказ Конгресса осуществить ответственную проверку (действий администрации - ИФ). Конгресс обязан проверить злоупотребления властью", - говорится в заявлении.

По данным газеты, масштабное расследование будет концентрироваться на трех ключевых аспектах: это препятствование правосудию, коррупция и злоупотребление служебными полномочиями, к которым могли быть причастны служащие американской администрации и другие лица.

В рамках расследования комитет направил более 80 запросов на получение от приближенных Д.Трампа необходимых документов. В частности, речь идет о материалах Белого дома, имеющих отношение к отставке советника по нацбезопасности США Майкла Флинна, увольнению директора ФБР Джеймса Коми и к дискуссии относительно возможной отставки спецпрокурора Роберта Мюллера.

Hill отмечает, что в комитете запрашивают документы у М.Флинна, советника американского президента и его зятя Джареда Кушнера, у экс-главы аппарата Белого дома Райнса Прибуса, у экс-директора по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс.

Также конгрессмены хотят получить материалы у бывшего генпрокурора США Джеффа Сешнса.

Кроме того, запрос на оказание помощи в расследовании получил целый ряд фигурантов расследования Р.Мюллера о предполагаемом вмешательстве России: М.Флинн, экс-глава предвыборного штаба президента США Пол Манафорт, бывший старший сотрудник кампании Д.Трампа Рик Гейтс, бывший политический советник Д.Трампа Роджер Стоун.

В комитете потребовали от всех этих лиц в течение двух недель ответить на запросы о предоставлении документов.

В Белом доме подтвердили факт получения запроса от юридического комитета и пообещали ответить.

Hill подчеркивает, что комитет Дж.Надлера имеет право определить, могут ли представители Демократической партии в Конгрессе инициировать процедуру импичмента в отношении Д.Трампа. Однако накануне Дж.Надлер заявил, что подобному развитию событий должно предшествовать подробное расследование.

"Прежде чем объявить импичмент кому-либо, вам надо убедить американскую общественность, что именно так и следует сделать", - сказал конгрессмен.