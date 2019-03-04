ЦИК уже утвердила расходы для 162 из 199 окружных комиссий на выборах президента

Центральная избирательная комиссия Украины на заседании в понедельник утвердила единые сметы расходов 7 окружных избирательных комиссий (ОИК) для подготовки и проведения выборов президента Украины на общую сумму 34 млн 669 тыс. 845 грн.

"Таким образом, по состоянию на 4 марта 2019 года комиссия утвердила единые сметы расходов ОИК 162 территориальных избирательных округов для подготовки и проведения очередных выборов президента Украины", - сообщает пресс-служба ЦИК.

Кроме того, ЦИК внесла изменения в смету расходов комиссии на подготовку и проведение выборов. После внесенных изменений сумма расходов ЦИК увеличилась на 6 млн 74 тыс. 671 грн и составляет 282 млн 53 тыс. 202 грн.

Также ЦИК внесла изменения в распределение средств государственного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов президента 31 марта 2019 года, перераспределив 6 млн 74 тыс. 671 грн из резерва средств на расходы Центральной избирательной комиссии.