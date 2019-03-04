Админсуд отменил постановление Кабмина с ценами на газ для населения, которое ранее уже утратило силу

В Кабинет министров Украины заявляют, что своим решением Окружной административный суд г.Киева признал противоправным и недействительным постановление правительства №315 от 27 апреля 2016 года, которое ранее уже утратило силу.

"Решением, о котором идет речь, отменено постановление, которое утратило силу. Обжаловано постановление Кабинета министров Украины от 27 апреля 2016 года №315 утратило силу согласно постановлению Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 года №867 "Об утверждении положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа", - написал пресс-секретарь премьер-министра Украины Василий Рябчук на своей странице в соцсети Facebook.

В то же время, он добавил, что, несмотря на это, правительство будет подавать апелляцию и обжалует это решение в установленном порядке.

Ранее в этот день сообщалось, что Окружной административный суд Киева признал противоправным и недействительным постановление Кабинета министров Украины №315 от 27 апреля 2016 года, которым, в частности, определяется порядок формирования цены на природный газ для нужд населения.