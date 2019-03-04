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18:57 04.03.2019

Суд не продлил срок обязательств Мангеру - СМИ

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Суд не продлил срок обязательств Мангеру - СМИ

 Шевченковский районный суд Киева отказался продлить срок действия обязательств, возложенных на подозреваемого в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера, сообщает интернет-сайт "Громадського ТВ".

Как сообщается, на заседании в понедельник суд рассмотрел ходатайство прокуратуры о продлении срок обязательств В.Мангеру и не нашел оснований для удовлетворения ходатайства.

Адвокат В.Мангера Александр Шадрин отметил, это означает, что залог в размере 2 497 000 300 гривен остается бессрочной мерой пресечения.Также В.Мангер обязан являться к следователю, однако с него снимут браслет и он сможет передвигаться за пределами Херсона. Кроме того ему возвращают загранпаспорт.

Теги: #гандзюк #мангер #суд
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