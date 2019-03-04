В СБУ заявляют, что прослушка по ул.Белорусская в Киеве не связана с кандидатами в президенты Украины или их окружением

В Службе безопасности Украины заявляют, что оперативно-технические мероприятия, проводимые по ул.Белорусская, 26 в Киеве, никак не связаны с кандидатами в президенты Украины или их окружением.

"СБУ действительно осуществляет оперативно-технические мероприятия в городе Киеве по адресу Белорусская, 26. Мы ответственно заявляем, что эти меры никак не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением. По указанному адресу не зарегистрированы офисные помещения, к которым имеют отношение кандидаты", - сказано в сообщении СБУ на странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

По информации спецслужбы, все действия происходят на основании определения суда в отношении лица, которое никак не связано с избирательной кампанией.

Ранее в этот день полиция Киева сообщила, что проверяет информацию об установке неизвестного технического оборудования возле офиса кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на ул.Белорусской в столице, которое обнаружил охранник кандидата в президенты рассказал на крыше жилого дома.